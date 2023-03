POL-NI: Nordsehl - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung mit Hinweisen der Polizei an Verkehrsteilnehmer und Anwohner

Stadthagen (ots) - Am 28.03.2023, zwischen 11:15 - 11:45 Uhr kam es in der Hüttenstraße 50 zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz des dortigen Action-Marktes fuhr ein vermutlich weißer SUV in den schwarzen PKW VW der 58-jährigen Halterin. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu dem Flüchtigen oder der Flüchtigen nimmt die Polizei Stadthagen unter der ...

mehr