LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots) - Ein hitziges Wortgefecht endete Dienstagnachmittag in der Jenaer Innenstadt in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 46-Jähriger und ein 43-Jähriger gerieten gegen 17:00 Uhr vor einem Café am Holzmarkt in Streit. Bei der anschließenden Schlägerei erlitten beide Streithähne leichte Verletzungen, weshalb sie sich getrennt voneinander ins Krankenhaus begaben. Vor der Notaufnahme trafen sich die Männer ...

