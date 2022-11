LPI-J: Senior zerkratzt Auto

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.11.2022 und dem 22.11.2022 brachen Unbekannte in das Vereinshaus eines Kleingartenvereins in der Weststraße in Apolda ein. Dort entwendeten sie mehrere Schrankschlüssel und ein Briefkastenschlüssel aus einem Schlüsselschrank. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich ...

