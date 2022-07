Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht in Erzhausen

Erzhausen (ots)

Am Sonntag, 03.07.22, gg. 15:15 Uhr kam es in Erzhausen, in der Bahnstr., in Höhe der Eisdiele zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde an einem roten Mini-Cooper die Tür geöffnet und ein Junge, der mit seinem Fahrrad den Radweg befuhr, stürzte und verletze sich leicht. Der rote Mini und die ausgestiegene Person entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Hinweise zum Unfall werden vom 3. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer: 06151/96941310, entgegengenommen.

