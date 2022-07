Gernsheim (ots) - In der Zeit vom 20.07.2022, 07:00 Uhr bis zum 20.07.2022, 19:15 Uhr ist es in der Oberstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wendete sein Kraftfahrzeug an der Ecke Rostocker Straße und Schweriner Straße. Hierbei stieß er mit dem Heck gegen einen anliegenden Zaun und beschädigte diesen. ...

