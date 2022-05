Polizei Köln

POL-K: 220529-1-K Raubüberfall auf Supermarkt in Widdersdorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf zwei Mitarbeiterinnen einer Supermarktfiliale am späten Samstagabend (28.Mai ) in Köln-Widdersdorf fahndet die Polizei derzeit nach einem etwa 1,70 m großen und mit einer Sturmhaube maskierten Mann.

Ersten Ermittlungen nach war der Tatverdächtige gegen 22 Uhr gewaltsam in den Tresorraum des Discounters auf der Hauptstraße eingedrungen, wo er die beiden Frauen mit einer Schusswaffe in der Hand bedrohte und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufforderte. Danach flüchtete der Mann mit der in einer rot-gelben Kühltragetasche verstauten Beute in Richtung Hauptstraße.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht in diesem Fall dringend Zeugen, die gegen 22 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz der Netto-Filiale, im Ladenlokal und/oder auf der Hauptstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/de)

