Polizei Köln

POL-K: 220527-4-K Einbrecher stehlen Tresor und Schmuck - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Georgstraße am Mittwochmittag (25. Mai) sucht die Polizei dringend Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr in das Haus in der Kölner Innenstadt gelangt sein und sich über die zugezogene Wohnungstür im ersten Obergeschoss Zugang verschafft haben. Neben dem in einem Kleiderschrank aufbewahrten Möbeltresor entwendeten die Einbrecher zudem Bargeld und Schmuck der Seniorin. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder denen im Bereich Georgstraße/Große Witschgasse zur Mittagszeit verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: verschließen Sie immer ihre Haus-/ Wohnungstür, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnen Einbrecher in Sekundenschnelle.

Weitere Hinweise und Tipps zur Einbruchssicherung ihres Zuhauses finden Sie auf der Internetseite der Polizei Köln unter https://koeln.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-0 (mv/iv)

