Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Ungebetener Besucher am Morgen

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Messel (ots)

Ein ungebetener Besucher hat am frühen Donnerstagmorgen (21.7.) sein Unwesen im Kohlweg getrieben. Gegen 2.45 Uhr versuchte der noch unbekannte Täter über einen Balkon in die Wohnung eines Hauses zu gelangen. Als er sich an der Halterung eines Katzennetzes zu schaffen machte, wurde er von den Bewohnern bemerkt und trat hierauf sofort die Flucht an. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell