Darmstadt (ots) - Ein noch unbekannter Dieb hat in der Zeit zwischen Montag (18.7.) und Dienstag (19.7.) sein Unwesen in dem Gebäude eines Krankenhauses in der Grafenstraße getrieben und Geld sowie ein Handy aus zwei Patientenzimmern mitgehen lassen. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Rückfragen bitte ...

