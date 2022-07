Groß-Zimmern (ots) - Am Montagnachmittag, den 18.07.2022, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Kirchstraße vor der Hausnummer 4 in Groß-Zimmern. Ein grauer Mini One wurde gegen 14:05 Uhr vor dem Anwesen der Kirchstraße 4 durch die Geschädigte geparkt. Als die Dame gegen 15:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie eine frische Beschädigung an ihrem Fahrzeug feststellen. Vermutlich ...

