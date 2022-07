Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Am Montagnachmittag, den 18.07.2022, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Kirchstraße vor der Hausnummer 4 in Groß-Zimmern. Ein grauer Mini One wurde gegen 14:05 Uhr vor dem Anwesen der Kirchstraße 4 durch die Geschädigte geparkt. Als die Dame gegen 15:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie eine frische Beschädigung an ihrem Fahrzeug feststellen. Vermutlich wurde der parkende Pkw von einem Fahrzeug, das dort Parken oder Wenden wollte, touchiert. An dem Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 EURO. Zudem konnte sie an ihrer Windschutzscheibe einen handgeschriebenen Zettel eines vermeintlichen anonymen Zeugen vorfinden. Auf diesem stand, dass der Pkw der Geschädigten von einem anderen Pkw gegen 15:35 Uhr touchiert worden sei. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere der Zeuge, der den Zettel am Fahrzeug der Geschädigten hinterlassen hat, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Steiger, PK'in

