Stockstadt am Rhein (ots) - In der Zeit vom 18.07.2022, 20:30 Uhr bis zum 19.07.2022, 09:30 Uhr ist es in der Oberstraße in 64589 Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein am Straßenrand geparkter PKW ist durch ein vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten ...

mehr