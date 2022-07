POL-DA: Erbach: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) - Auf einen Wagen und Schuhe hatten es bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Montag (18.7.), gegen 2.30 Uhr, abgesehen. Der Volkswagen war in einer Hofeinfahrt in der Sandgasse abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Auto nicht abgeschlossen, woraufhin sich die Kriminellen im Inneren des Wagens nach Beute umsahen. Sie erbeuteten eine ...

