Brensbach/B38 (ots) - Im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht vom 14.07.2022 gegen 13:00 in Brensbach an der Kreuzung B38/Wersauer Straße und dem Zeugenaufruf vom 18.07.2022, wird ein dunkler Pkw gesucht, welcher in unbekannte Richtung von der Unfallstelle geflohen ist. Bei dem hellblauen Geländewagen handelte es sich um das Fahrzeug des Geschädigten. ...

mehr