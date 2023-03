Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradcodierung bei der Polizeistation in Lindhorst

Lindhorst (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 05.04.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, einen Fahrradcodiertermin bei der Polizeistation in Lindhorst, Bahnhofstraße 53,an. Interessierte Fahrradbesitzer müssen dazu unter Tel. 05721-9822224 zur Geschäftszeit ( 8 - 16 Uhr ) einen festen Termin vereinbaren um das Angebot wahrnehmen zu können. Es sollten Personalausweis und Eigentumsnachweis/Rechnung für das Fahrrad mitgebracht werden. Bei einer Fahrradcodierung werden die Daten des Eigentümers und die Daten seines Fahrrades in einer polizeiinternen Fahrraddatei gespeichert. Zusätzlich wird entweder eine individuelle Codiernummer in den Fahrradrahmen geprägt oder ein entsprechender Aufkleber angebracht. Auf diese Weise kann im Falle einer polizeilichen Maßnahme eine Abfrage in der Fahrraddatei erfolgen um den Eigentümer zu ermitteln. Formulare zur Fahrradcodierung ( Einverständniserklärung / Fahrraddaten ) sollten vorab unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg/polizeikommissariate/stadthagen/polizeikommissariat-stadthagen-1224.html ausgedruckt und schon ausgefüllt zum Codiertermin mitgebracht werden.

