LPI-NDH: Sattelzug umgekippt, Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden

An der Schmücke (ots) - Einbrecher trieben gestern Abend in der Kleingartenanlage "Abendfrieden" in Oberheldrungen ihr Unwesen. Eine Videoüberwachung zeichnete das Agieren der Täter auf und alarmierte den Gartenpächter. So waren Polizei und Pächter schnell vor Ort und störten die ungebetenen Gäste, die zwischenzeitlich auch andere Gärten betreten hatten. Die Täter entkamen zwar, trotz sofort eingeleiteter ...

