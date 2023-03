LPI-NDH: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Marth (ots) - Zeugen beobachteten am Montagnachmittag in Marth zwei junge Männer, die von einem Firmengelände widerrechtlich Schrott in ihren Sprinter luden. Sie hinderten die Männer am Verlassen des Grundstückes und verständigten die Polizei. Die Polizisten trafen rechtzeitig ein. Vor den Augen der Polizei mussten die Diebe im Alter von 24 und 18 Jahren den Schrott im Wert von ca. 120 Euro wieder ausladen. Offensichtlich waren die aus Rumänien stammenden Täter zuvor ...

mehr