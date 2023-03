LPI-NDH: Übungshandgranate unterbricht Wohnungsauflösung

Mühlhausen (ots) - Einbrecher trieben am zurückliegenden Wochenende in Mühlhausen ihr Unwesen. So entdeckten Mitarbeiter am Montagmorgen eine aufgehebelte Eingangstür am Gebäude einer Textilreinigung am Alten Blobach. Der oder die Einbrecher erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und nahmen außerdem mehrere zur Reinigung abgegebene Oberhemden mit. Auf Autoschlüssel, Navigationsgerät und ein Starterset hatten ...

