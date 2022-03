Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH) (UL) Region - Betrüger am Telefon

Mit den verschiedensten Betrugsmaschen versuchten Betrüger in der Region an das Ersparte zu kommen.

Ulm (ots)

Insgesamt 20 Betrugsversuche registrierte die Polizei zwischen Mittag und früher Nachmittag in der Region. Die meisten Betrüger riefen in Ulm (8) an. Weitere Anrufe verteilten sich über die Region: Biberach(1), Laupheim(1), Kirchberg a.d. Iller(1), Bad Boll(2), Geislingen(1), Giengen(1), Blaubeuren(1), Blaustein(1), Erbach(2), Laichingen(1). Die Betrüger bedienten sich dabei den verschiedensten bekannten Betrugsmaschen. Durch Schockanrufe täuschten sie vor, dass Angehörige nach einem schweren Unfall eine hohe Kaution bezahlen müssten. In weiteren Fällen gaben sie sich als falsche Polizisten oder vermeintliche Enkel aus, die Geld benötigten. Auch gaben sie sich über Kurznachrichtendienste als Angehörige aus, die eine neue Nummer hätten und nun Geld benötigen würden. In allen Fällen wurden die Betrugsmaschen erkannt und es kam zu keinerlei Schadenseintritten.

Die Polizei informiert:

Bislang traten die Täter über Anrufe, vorwiegend bei Senioren, in Erscheinung. Dabei stellten sie sich als angebliche Polizisten, Söhne, Enkel oder andere Verwandte vor und täuschten so ihre Opfer. Eine angebliche Notlage der Anrufer sollte die Senioren dazu veranlassen, Geld und andere Wertgegenstände auszuhändigen.

Noch relativ neu ist die Masche, die potentiellen Opfer auch mittels Messenger anzuschreiben.

Deshalb empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern und

Nachrichtenschreibern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Werden Sie angerufen

oder angeschrieben, stellen Sie gezielte Fragen an den Absender nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den

Anruf oder die Nachricht.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder

ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

