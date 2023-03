Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger im Stadtgebiet unterwegs

Mühlhausen (ots)

Einbrecher trieben am zurückliegenden Wochenende in Mühlhausen ihr Unwesen. So entdeckten Mitarbeiter am Montagmorgen eine aufgehebelte Eingangstür am Gebäude einer Textilreinigung am Alten Blobach. Der oder die Einbrecher erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und nahmen außerdem mehrere zur Reinigung abgegebene Oberhemden mit. Auf Autoschlüssel, Navigationsgerät und ein Starterset hatten es die ungebetenen Gäste in einem Bürogebäude in der Industriestraße abgesehen, nachdem man ein Fenster aufgebrochen hatte. Offensichtlich fanden die Diebe aber nur am Navigationsgerät Gefallen. Das andere Diebesgut wurde in unmittelbarer Nähe an einem Elektronikmarkt an der Ammerschen Landstraße aufgefunden. Aus einem Baucontainer am Rasenmühlenweg klauten Unbekannte ca. 100 kg Kupfer. Ca. 100 Liter Diesel wurden aus zwei abgestellten Baumaschinen an einer Baustelle zu den Katzentreppen abgezapft. Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

