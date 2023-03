Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus, die Polizei sucht Zeugen

Kallmerode (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag, 29. Januar und Donnerstag, 9. Februar an der Reifensteiner Straße mehrere in Glas gerahmte Bilder eines Bildstockes. Außerdem wurde ein Metallschild in Mitleidenschaft gezogen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben, hat den oder die Täter beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

