Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen-Oppelsbohm: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanawaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Erneut Bankkundin am Geldautomat bedroht und Geld entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Eine 52 Jahre alte Frau wollte am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr in einer Bankfiliale in der Beethovenstraße Geld am Automaten einbezahlen. Kurz bevor sie am Geldautomaten war, wurde sie von einem bisher unbekannten Täter mit einer Pistole bedroht. Dieser forderte die Karte in den Geldausgabeautomaten einzuführen und die dazugehörige PIN einzugeben. Anschließend hob der Tatverdächtige 1000 Euro Bargeld ab und flüchtete mit einem Komplizen, der mit einem Roller vor dem Bankgebäude wartete und in Richtung Rettersburg flüchtete. Die Polizei hatte im Nachgang mit starken Kräften und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers ergebnislos nach den geflüchteten Tatverdächtigen gefahndet. Das Fluchtfahrzeug wurde später in Öschelbronn aufgefunden. Bei der Kriminalpolizei Waiblingen wurde ein intensives Ermittlungs- und Fahndungskonzept nach den Tätern erstellt. Die Ermittlungen werden derzeit unter Einbindung umfangreicher Kräfte mit Hochdruck geführt. Im Zuge dieser Ermittlungen wird derzeit ein möglicher Zusammenhang zu zwei ähnlich gelagerten Taten in Winnenden-Birkmannsweiler am 14.05.2023 sowie am 29.05.2023 geprüft.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise wurden die beiden Tatverdächtigen bereits vor dem Überfall mit dem Roller gesehen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: 17-20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Motorradhelm, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose und führte eine schwarze Schusswaffe mit sich

Täter 2: ebenfalls 17-20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftig, hatte eine dunklere Hautfarbe als der 1. Täter, trug eine schwarze Jacke, eine rote Baseballmütze sowie eine Sonnenbrille mit goldener Umrandung.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

