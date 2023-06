POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen & Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kirchberg an der Murr: Vorfahrt missachtet In der Pfarrgartenstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem 2500 Euro Sachschaden entstand. Eine 47-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Schulstraße und stieß beim Einbiegen in die Pfarrgartenstraße mit einem Opel-Corsa zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben hierbei unverletzt. Winnenden: Feuer in Klinik gelegt Die ...

