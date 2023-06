Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: WhatsApp-Betrug - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fahrradfahrer mit 3,6 Promille

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer befuhr im betrunkenen Zustand am Donnerstag gegen 17 Uhr die Straße Hausklinge und stürzte dort ohne Fremdeinwirkung. Hierbei verletzte er sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 35-Jährige war mit über 3,6 Promille unterwegs, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Murrhardt: Whatsapp-Betrug

Eine 63-Jährige erhielt in der letzten Woche ein WhatsApp-Nachricht, bei der sich Fremde als ihre Tochter zu erkennen gaben. Weil ihr Handy kaputtgegangen sei, wurde die 63-Jährige in der Nachricht gebeten, dringende Überweisungen durchzuführen. Das Opfer hegte zunächst keinen Verdacht und transferierte über 3000 Euro auf ein ausländisches Bankkonto. Der Betrug folg erst später auf, als die Tochter wieder bei ihrer Mutter zu Besuch war. Die Polizei rät:

- Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen.

- Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich!

- Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

- Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Weinstandt: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Am Donnerstag wollte gegen 12.20 Uhr ein 56 Jahre alter Ford-Fahrer die Birkelstraße von der Straße An der Rems kommend überqueren. Hierbei touchierte er einen dort fahrenden ebenfalls 56-jährigern Fahrer eines Motorrollers. Dieser stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Es entstanden zudem mehrere hundert Euro Schaden.

Winnenden: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag zwischen 11.45 Uhr und 12.20 Uhr einen in der May-Eyth-Straße abgestellten VW an der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er und hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07196/6940.

Fellbach:Radunfall

Im Hornbergweg begegneten sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in einer Kurve zwei Radfahrer, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der 54-jährige Unfallverursacher als auch die 53-jährige Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell