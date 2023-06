Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Firma eingebrochen & Sonnenschirme gestohlen

Aalen (ots)

Untermünkheim: In Firma eingebrochen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Wittighäuser Steige ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld, der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Schwäbisch Hall: Sonnenschirme gestohlen

In der Nacht auf Montag zwischen Mitternacht und 1:30 Uhr wurden aus einem Biergarten am Haalplatz zwei Sonnenschirme, auf denen sich ein Werbeaufdruck der örtlichen Brauerei befindet, entwendet. Die beiden Schirme haben eine Größe von 3 x 3 Metern. Die Diebe wurden dabei beobachtet, wie sie die Schirme vom Haalplatz über die Marktstraße und den "Säumarkt" in die Straße Langer Graben getragen haben. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell