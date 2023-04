Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Wegkreuz

Landau (ots)

Bereits am 07.04.2023 wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Wegkreuz zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach aufgenommen. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Jesus-Figur von dem Kreuz abgerissen und beschädigt. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel. 06341 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

