POL-PDLD: Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Wörth am Rhein, OT Büchelberg (ots) - Im Laufe des 09.04.2023 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wörth/Büchelberg ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Ortsbezirk Büchelberg auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Wörth unter der Telefon 07271 9221-0 ...

mehr