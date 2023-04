POL-PDLD: PKW gerät in Brand

Schweigen-Rechtenbach (ots) - In den Abend-/frühen Nachtstunden des 7.4.23 wurde in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten anschließend das Anwesen. Die Mieter waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Der genaue Schadenswert muss durch die Geschädigten erst vollständig erhoben werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle ...

