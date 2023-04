Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer nach Unfall in Baustelle verletzt

Edesheim (ots)

Ein 47-jähriger Fahrradfahrer aus Burrweiler befuhr die aufgrund einer Baustelle gesperrte Eisenbahnstraße in Edesheim. An einem sich dort befindlichen herausragenden Hydranten blieb der Mann hängen und stürzte nach vorne über den Lenker zu Boden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der Mann trug zudem keinen Fahrradhelm.

Die Polizei empfiehlt zu ihrem eigenen Schutz immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

