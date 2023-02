PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Autodiebe entwenden BMW +++ Mann angegangen und um Wertsachen gebracht +++ Von Friedhofsgelände Gegenstände auf Pkw geworfen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Friedrichsdorf, An der Schnepfenburg, 06.02.2023, 12.30 Uhr bis 21.30 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf wurde am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen und dabei Schmuck entwendet. Zwischen 12.30 Uhr am Mittag und 21.30 Uhr abends begaben sich Unbekannte in der Straße "An der Schnepfenburg" über den Garten eines Einfamilienhauses auf dessen Terrasse. Durch das Aufhebeln der dortigen Tür verschafften sich die Einbrecher Zugang ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und stahlen diverse Schmuckstücke. Anschließend verließen die Täter den Tatort unerkannt. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Neu-Anspach, Anspach, Rilkeweg, 06.02.2023, 19.05 Uhr bis 21.35 Uhr

(pa)Am Montagabend waren in Neu-Anspach Einbrecher am Werk. Im Zeitraum zwischen 19.05 Uhr und 21.35 Uhr wurde im Anspacher Rilkeweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Die Täter machten sich anschließend in den Wohnräumen auf die Suche nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem Uhren und Schmuck. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Autodiebe entwenden BMW,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Parkstraße, 05.02.2023, 09.00 Uhr bis 06.02.2023, 11.00 Uhr

(pa)Im Kronberger Stadtteil Schönberg kam es von Sonntag auf Montag zu Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Das Fahrzeug - ein schwarzer BMW der 7er-Baureihe - war dort am Sonntagmorgen in der Parkstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Am Montagvormittag musste der Fahrer schließlich feststellen, dass die etwa 50.000 Euro teure Limousine gestohlen worden war. Der entwendete BMW trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "MTK-FA 267". Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Mann angegangen und um Wertsachen gebracht, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Horexstraße, 06.02.2023, gg. 19.45 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am Montagabend ein 35-Jähriger von einem Unbekannten gewaltsam um seine Wertsachen gebracht. Nach Schilderung des Geschädigten befand er sich gegen 19.45 Uhr in der Horexstraße in Höhe eines dortigen Hotels, als er von einem Mann zu Boden geschubst wurde. Anschließend habe der Angreifer ihm seine Bauchtasche entrissen, die unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine Bankkarte enthielt. Bevor der Täter geflüchtet sei, habe er den 35-Jährigen zudem noch getreten. Dieser beschreibt den Unbekannten als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er habe eine dunkelblaue Jeanshose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe und schwarze Schuhe getragen und ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Von Friedhofsgelände Gegenstände auf Pkw geworfen, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, 07.02.2023, 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag kam es in der Frankfurter Straße in Kronberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Gegen Mitternacht vernahm ein Anwohner ein lautes Geräusch aus Richtung der Straße. Als der Mann schaute, was es damit auf sich hatte, musste er feststellen, dass sein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt war. Augenscheinlich hatte jemand zwei Gegenstände von einem angrenzenden Friedhofsgelände in Richtung der Frankfurter Straße geworfen und den Mitsubishi getroffen, wodurch ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Bei den Gegenständen handelt es sich um ein batteriebetriebenes Grablicht sowie einen Tontopf. Von welchem der Gräber diese stammen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet daher neben Zeuginnen und Zeugen auch Personen, die feststellen, dass entsprechende Gegenstände von Gräbern fehlen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

6. Unfallflucht auf Restaurantparkplatz, L 3024, Bereich Sandplacken (Gemarkung Schmitten), 06.02.2023, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag ereignete sich auf einem Restaurantparkplatz im Bereich Sandplacken eine Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Ford Focus war auf dem Parkplatz einer an der Landesstraße 3024 befindlichen Gaststätte abgestellt, als zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr ein anderes Fahrzeug gegen den hinteren Bereich des Ford fuhr. Dabei wurde ein Schaden von schätzungsweise 2.500 Euro verursacht. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche verbotenerweise davon. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

