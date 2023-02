PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baggerteile gestohlen +++ In Wohnung eingestiegen +++ Einbruch in Kiosk +++ Mann randaliert und widersetzt sich bei Festnahme +++ Brand zweier Papiertonnen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baggerteile gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Friedberger Landstraße, 03.02.2023, 14.30 Uhr bis 06.02.2023, 07.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg haben Diebe im Verlauf des Wochenendes Teile eines Baggers entwendet. Die betroffene Baumaschine stand zur Tatzeit im Bereich der Friedberger Landstraße, wo derzeit Arbeiten an einem Fuß- und Radweg vorgenommen werden. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatte sich jemand in der Zeit seit Freitagnachmittag an dem Bagger zu schaffen gemacht und den Baggerlöffel sowie dessen Aufnahmevorrichtung abmontiert und gestohlen. Aufgrund des Gewichts der rund 2.500 Euro teuren Bauteile ist davon auszugehen, dass für deren Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. In Wohnung eingestiegen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Weingartenstraße, 04.02.2023, 08.30 Uhr bis 19.45 Uhr

(pa)Am Samstag kam es in Bad Homburg Ober-Erlenbach zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 08.30 Uhr am Morgen und 19.45 Uhr abends wurde in der Weingartenstraße eine Erdgeschosswohnung zum Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten hierdurch in die Wohnräume, entwendet wurde augenscheinlich jedoch nichts. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Einbruch in Kiosk,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, 03.02.2023, 23.15 Uhr bis 04.02.2023, 05.15 Uhr

(pa)In der Nacht auf Samstag wurde in Bad Homburg Ober-Eschbach in einen Kiosk eingebrochen. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen dem späten Freitagabend und Samstagmorgen Zugang in die Räumlichkeiten eines in der Ober-Eschbacher Straße befindlichen Kiosks. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 500 Euro an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Mann randaliert und widersetzt sich bei Festnahme, Oberursel, Rathausplatz, 04.02.2023, gg. 21.15 Uhr

(pa)Am Samstagabend nahm die Polizei in Oberursel einen mutmaßlichen Randalierer fest, gegen den nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird. Gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei zum Rathausplatz gerufen, da ein Mann dort seine Aggressionen an einem geparkten Fahrzeug der Feuerwehr auslasse. Vor Ort traf die entsandte Streife auf den mutmaßlichen Randalierer. Es stellte sich heraus, dass der Mann nach einem Streit im persönlichen Umfeld augenscheinlich nicht nur den Außenspiegel des Feuerwehrfahrzeugs, sondern auch die Scheibe am Schaukasten des Rathauses zerstört hatte. Der 27-Jährige, der entsprechende Verletzungen aufwies, zeigte sich nach Schilderung der Beamten äußerst aggressiv und sei auch durch einen Begleiter nicht zu beruhigen gewesen. Er habe die Streife mit diversen Beleidigungen belegt, sie bedroht und auch gegen die Festnahme, in deren Rahmen er am Boden liegend gefesselt wurde, körperlich Widerstand geleistet. Nach kurzem Aufenthalt auf der Polizeidienststelle, wo der Festgenommene sein Verhalten fortgesetzt habe, wurde er aufgrund der genannten Verletzungen vom hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Brand zweier Papiertonnen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, 04.02.2023, gg. 19.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Gonzenheim musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken, um zwei brennende Mülltonnen zu löschen. Ein Anwohner der Holzhäuser Straße bemerkte das Feuer gegen 19.00 Uhr und wählte den Notruf. Wenig später konnten die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr die in Brand stehenden Tonnen löschen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Ein vorsätzliches Entfachen des Feuers kann nicht ausgeschlossen werden. Diesbezüglich bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell