POL-Bremerhaven: Schneeballwerfer von Polizei auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots) - Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 15. Dezember, in eine Wohnung im Bremerhavener Stadtteil Mitte eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Der 60-jährige Bewohner hatte gegen 17 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verlassen, dass zwischen der Prager und der Grazer Straße liegt. Als er gegen 21 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest und alarmierte die ...

