Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Tätliche Auseinandersetzung - Gas- und Bremspedal verwechselt - Widerstand gegen Polizeibeamte - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Mittwoch im Kapellenweg eine Gartenmauer, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Sachbeschädigungen

Gegen 4.20 Uhr am Donnerstagmorgen wurde ein Anwohner der Adolph-Kolping-Straße durch lautes Geschrei und Schläge aufgeschreckt. Als der Mann aus dem Fenster schaute, sah er zwei Personen und hörte unmittelbar darauf einen weiteren Schlag. Anschließend gingen die beiden - bei denen es sich um einen Mann und eine Frau handelte - davon. Im Bereich der Jenaer Straße konnte das Pärchen von Beamten des Aalener Polizeireviers angetroffen und kontrolliert werden. Beide gaben an, von keinen Vorfällen zu wissen, jedoch konnten von der Adolph-Kolping-Straße, über die Katzenbachstraße und die Walther-Bauersfeld-Straße mehrere Sachbeschädigungen und umgeworfene Mülltüten festgestellt werden. Zudem führte die 22-Jährige ein Fahrrad mit sich, welches zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Entsprechende Ermittlungen gegen sie und ihren 32 Jahre alten Begleiter wurden eingeleitet.

Essingen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Kreisstraße 3284 / Landesstraße 1080 (Essingen in Richtung Forst) übersah ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr den VW einer 68-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt; die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Hofen: Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 76 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag zu. Gegen 17.20 Uhr befuhr er einen Waldweg im Gewann Fürsitz, wo er in einer Kurve stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Aalen: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montagabend 18 Uhr und Mittwochvormittag 11.45 Uhr verursachte, als er einen Opel Corsa beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Gerberstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren - 7000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 60-Jähriger seinen Renault am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf der Friedhofstraße anhalten. Ein 74-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Hüttlingen: Radfahrer fuhr auf Pkw auf

Unverletzt blieb ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer, als er am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem Rad in der Lengenfelder Straße auf den verkehrsbedingt anhaltenden VW Tiguan einer 44-Jährigen auffuhr. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

In der Landeserstaufnahmestelle in der Georg-Elser-Straße kam es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an welcher offenbar mehrere Personen beteiligt waren. Insgesamt fuhren fünf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen die Örtlichkeit an, wo zwischenzeitlich von Mitarbeitern der Security wieder für Ruhe gesorgt worden war. Zwei Männer erlitten bei der Schlägerei Verletzungen; beide wurden im Krankenhaus behandelt. Fünf Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren wurden zur Aufnahme des Sachverhalts mit zum Polizeirevier genommen; mehrere an den Tätlichkeiten beteiligte Personen waren bereits vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Schwäbisch Gmünd: Nach Unfall weitergefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger seinen Skoda am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 29 abbremsen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw fuhr infolgedessen auf den Skoda auf, wobei an diesem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten fuhr der Mann mit seinem Lkw davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag ereignete. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Hyundai von Hölderlinstraße in die Straße "In der Vorstadt" ein. Hierbei verwechselte sie vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb sie in eine gegenüberliegende Hofeinfahrt fuhr und mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen dort abgestellten Hyundai und anschließend gegen die Fassade eines Wohnhauses prallte. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall und das Auslösen des Airbags leicht verletzt.

Lorch: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 39 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18.40 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Klosterstraße in Richtung Alfdorf. Eine 59-Jährige, die mit ihrem Renault Clio auf der Landesstraße 1154 aus Richtung einer Obstgartenanlage herangefahren kam, bog nach links in Richtung Lorch ab, wobei sie den Motorradfahrer übersah und mit ihrem Fahrzeug erfasste. Der 39-Jährige wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Auch die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall verletzt; sie wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine 26-Jährige bewarf am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Weißensteiner Straße einen 28-Jährigen mit Steinen, weshalb dieser die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich die Frau äußerst renitent und unkooperativ. Bei der Überprüfung ihrer Ausweispapiere kam es zu Widerstandshandlungen seitens der 26-Jährigen, wobei sie mehrfach gegen einen Polizeibeamten trat. Als ihr daraufhin Handschließen angelegt wurden, leistete sie heftigen Widerstand und trat gegen den Oberkörper eines weiteren Polizisten. Auch als sich die Frau bereits in der Gewahrsamszelle befand, trat sie gegen den Oberkörper einer Beamtin.

Hussenhofen: Zweiradfahrer übersehen

Ein 39-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr der 39-Jährige mit seinem Mazda die Kreisstraße 3267 von Hussenhofen in Richtung Verteiler Iggingen, wo er nach links auf die B 29 auffuhr und den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah.

Westhausen: 20.000 Euro Sachschaden

Auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen verlor ein Lkw am Mittwoch gegen 17.35 Uhr mehrere größere Gummiteile und eine Schaufel. Ein 40-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug hinter dem Lkw fuhr, musste deshalb abbremsen und ausweichen. Dies erkannte ein 33-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Skoda auf und prallte anschließend noch gegen die Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Hinweise auf den Lkw bitte an den Verkehrsdienst Aalen, Tel.: 07361/5800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell