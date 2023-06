Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der B14 - Schwelbrand in Firma - Aggressiver Mann greift Polizisten an

Aalen (ots)

Michelfeld: Auffahrunfall auf der B14

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr die B14 in Richtung Schwäbisch Hall. Kurz nach Ortsende Michelfeld bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 49 Jahre alte Peugeot-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Bundesstraße war bis 18.05 Uhr komplett gesperrt.

Wolpertshausen: Schwelbrand in Firma

In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Absauganlage einer Firma in der Steinäckerstraße zu einem Schwelbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 60.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Wolpertshausen war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Crailsheim: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Mehrere Passanten teilten der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mit, dass sie von einem aggressiven Mann im Bereich der Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums angepöbelt wurden. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Mann ansprachen, verhielt er sich auch den Polizisten gegenüber sehr aggressiv und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen wehrte sich der 23-jährige massiv und griff die Beamten mehrfach an. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell