Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle - Beschilderung von Mountainbike-Trails entwendet - Zeugen nach Verkehrsmanövern gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr an der Kreuzung Johanniterstraße / Salinenstraße ereignet hat. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 65 Jahre alten VW-Fahrer und einem 26-jährigen VW-Fahrer. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro, der 26-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer bei "Rot" in die Kreuzung eingefahren ist, werden Zeugen des Unfalls dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Schwäbisch Hall-Hessental: Beschilderung von Mountainbike-Trails entwendet

Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag wurden insgesamt zwölf Schilder an zwei offiziell genehmigten Mountainbike-Trails im Bereich Einkorn, die die Trails kennzeichnen, entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Langenburg: Zeugen nach Verkehrsmanövern gesucht

Der Fahrer eines blauen Audi S4 befuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die L 1036 aus Nesselbach kommend in Richtung Langenburg. Hierbei überholte er mehrere Fahrzeuge, sodass teilweise die entgegenkommenden Fahrzeuglenker stark abbremsen mussten. Autofahrer, denen der Audi-Fahrer aufgefallen ist bzw. die evtl. von diesem gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Gerabronn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Der Fahrer eines Fiat Ducato befuhr am Mittwoch gegen 9:30 Uhr die L 1037 aus Richtung Elpershofen in Richtung Gerabronn. Hierbei kam er im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender BMW-Fahrer ausweichen musste und gegen den Randstein prallte. Hierbei entstand an seinem Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, wurde aber von einem hinterherfahrenden Zeugen zum Anhalten bewegt. Dieser Zeuge, der mit einer silbernen Limousine unterwegs gewesen sein soll, wird dringend als Unfallzeuge gesucht. Er sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell