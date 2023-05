Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brandursache bislang unbekannt - Unfallfluchten - Zigarettenautomaten gesprengt - Sichtschutz brannte - Sonstiges

Westhausen: Bei Weitem zu schnell

Gegen 1.25 Uhr am Mittwochmorgen fuhr eine Streifenwagenbesatzung des Aalener Polizeireviers auf der B 29 in Richtung Westhausen einem Mercedes Benz hinterher, der zum einen deutlich zu schnell fuhr und zum anderen im Kurvenbereich zu weit nach links kam. Immer wieder fuhr das Fahrzeug in Schlangenlinien und kam hierbei auch über die Mittellinie. Auf Höhe Reichenbach bremste er sein Fahrzeug von rund 130 km/h am dort aufgestellten Blitzer auf 50 km/h herunter und gab dann wieder Gas. Kurz vor Westhausen konnte das Fahrzeug gestoppt und der 48 Jahre alte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zu, da er - laut Messung der Polizeibeamten - 47 km/h zu schnell gefahren ist.

Aalen-Wasseralfingen: Sichtschutz brannte

Eine Anwohnein der Schmiedstraße meldete den Rettungskräften am Mittwochmorgen gegen 1.35 Uhr den Brand eines Sichtschutzzaunes. Am Abend hatte offenbar eine Familie gegrillt und dann vermutlich die glühende Holzkohle anschließend nicht richtig abgelöscht, weshalb das Feuer entstand. Dieses konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ausrückte, von den Nachbarn gelöscht werden. Die betroffene Familie selbst verschlief das Ganze; sie wurde durch Kräfte der Feuerwehr, die sich durch ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft hatte, geweckt. Durch den Brand wurden der Grill sowie ein Sichtschutzzaun auf einer Fläche von ca. 2 Metern beschädigt.

Hüttlingen: Zigarettenautomaten gesprengt

Unverrichteter Dinge musste ein Unbekannter wieder abziehen, nachdem er am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr versucht hatte, zunächst einen in der Kolbergstraße und dann einen in der Hohe Straße aufgestellten Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der stark beschädigte Automat wurde am Morgen durch einen Anwohner bemerkt. Während der Aufnahme des Sachverhaltes wurde der zweite Versuch gemeldet. Ein 56-Jähriger hatte gegen 1.15 Uhr laute Geräusche gehört und aus dem Fenster geschaut. Hierbei stellte er Qualm an dem Automaten fest, legte sich dann jedoch - da er keine Personen feststellen konnte - wieder ins Bett. Rund eine Stunde später wurde der Mann wiederum durch Geräusche aufgeschreckt. Dieses mal erkannte er eine Person, welche sich an dem Automaten zu schaffen machte. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser mit einem Mountainbike. Den vermeintlichen Dieb beschrieb der Zeuge als ca. 170 bis 180 cm groß, sportlich-schlank. Er war dunkel bekleidet und führte einen grauen Rucksack mit gelben Streifen mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979620 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Samstagmittag ereignete sich in der Wilhelmstraße auf Höhe eines Lebensmitteldisconters ein Verkehrsunfall, bei dem eine 44 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde; die Unfallverursacherin flüchtete. Die Radlerin befuhr gegen 13.30 Uhr verkehrswidrig den linken Radweg entgegen der Fahrtrichtung, als aus der Parkplatzzufahrt des Einkaufsmarktes ein Pkw kam, welcher sie erfasste. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens ist ca. 50 Jahre alt. Sie wird als etwas kleiner mit fülliger Figur beschrieben. Hinweise auf die Frau bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Bopfingen: Kollision auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldisconters kam es am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr zum Zusammenstoß eines VW Polo und eines Peugeot, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Aufgefahren - aufgeschoben

Von der Haller Straße kommend, bog eine 82-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes Benz in die Siemensstraße ein. Hierbei übersah sie den verkehrsbedingt abbremsenden VW Polo einer 39-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen den davon stehenden Mercedes Sprinter eines 59-Jährigen aufgeschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagabend zwischen 18.20 Uhr und 20 Uhr den Skoda eines 26-Jährigen, den dieser auf einem Kundenparkplatz in der Hauffstraße abgestellt hatte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell gefahren

In einer Rechtskurve auf der Otto-Tiefenbacher-Straße verlor ein 23-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW, wodurch er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit seinem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Ford eines 31-Jährigen prallte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brandursache bislang unbekannt

Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Grill eines Restaurants in der Ledergasse am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Brad. Beim Versuch des Eigentümers, das Feuer mittels Fettlöscher abzulöschen, sprang das Feuer auf die darüberliegende Abzugsanlage über. Durch die daraufhin entstandene starke Rauchentwicklung löste die Sprinkleranlage aus. Infolge der Rauchentwicklung erlitt ein 49-jähriger Mitarbeiter leichte Verletzungen; er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Über den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Zur Bekämpfung des Feuers war die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen angerückt. Vor Ort waren auch zwei Rettungswagen des DRK. Die Ledergasse bzw. die Remsgalerie mussten zeitweise gesperrt und alle im Gebäude aufhältlichen Personen evakuiert werden. Da durch die Rauchentwicklung auch weitere Ladengeschäfte tangiert wurden, veranlasste das Landratsamt Ostalb eine Schließung der Geschäfte bis zumindest Mittwochmorgen.

