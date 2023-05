Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl aus einem Handwerksbetrieb in Sudershausen

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, OT Sudershausen, Am Birkenberg, Freitag, 19.5.23, 17.00 Uhr bis Samstag, 20.5.23, 10.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufbrechen einer Holztür in das Gebäude eines Handwerksbetriebes in Sudershausen. Durch weitere Gewalteinwirkung verschafften sie sich Zutritt zu mehreren Räumen im Objekt. Weiterhin wurde ein im Gebäude abgestelltes Firmenfahrzeug aufgebrochen.

Die bislang unbekannten Täter entwendeten diverse, teilweise hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Wert von ca. 10.000,- Euro aus dem Objekt und entfernten sich anschließend unerkannt.

Zeugen, die in der Freitagnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Sudershausen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Nörten-Hardenberg zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05503-915230).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell