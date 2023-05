Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung von Kinderschuhen ( kal )

Einbeck (ots)

Während eines Besuches des ortsansässigen Zirkus in Volksen wurden einem 5-jährigem Kind die Schuhe entwendet. Die Schuhe wurden ordnungsgemäß vor dem Betreten des Trampolins ausgezogen und waren danach nicht mehr aufzufinden. Vielleicht wurden die Schuhe auch nur vertauscht und können beim Lesen dieser Nachricht an das Kind zurückgegeben werden. Hierzu kann die Polizeidienststelle in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 angerufen werden, die Kontaktdaten sind hier hinterlegt. Ansonsten werden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Wert der Schuhe wird mit 30 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell