Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Bedrohung ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 20. Mai 2023, kam es um 14:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung mit anschließender Bedrohung im Einbecker Stadtgebiet. Während eines Streitgespräches reißt der 32-jährige Beschuldigte der 18-jährigen Geschädigten das Handy aus der Hand und schmeißt es auf den Boden. Anschließend tritt er noch mit dem Schuh auf das Handy, so dass es komplett zerstört wird. Der Schaden am Handy wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Als sich die Geschädigte vom Ort entfernt, wird sie noch verbal bedroht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell