POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots) - Am Freitag, den 19. Mai 2023, wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Pkw auf dem toom-Parkplatz in Einbeck, Schwammelwitzer Straße 11, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw, ein Skoda Fabia, war rückwärts eingeparkt und nach dem Einkauf des 79-jährigen Fahrzeughalters im vorderen rechten Bereich frisch beschädigt. Der/die verursachende Fahrzeugführer /-in ...

mehr