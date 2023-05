Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, den 18.05.2023, 12:00 Uhr, bis zum Freitag, den 19.05.2023, 12:23 Uhr, wurde in der Kolberger Straße, an der Zufahrt zum dort ansässigen Postverteilungszentrum, eine Straßenlaterne beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug vom Grundstück nach rechts auf die Kolberger Straße abgebogen ist und dabei den Laternenmast gestreift hat. Geschätzt ist hier ein Schaden an der Laterne in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell