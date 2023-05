Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 19. Mai 2023, wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Pkw auf dem toom-Parkplatz in Einbeck, Schwammelwitzer Straße 11, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw, ein Skoda Fabia, war rückwärts eingeparkt und nach dem Einkauf des 79-jährigen Fahrzeughalters im vorderen rechten Bereich frisch beschädigt. Der/die verursachende Fahrzeugführer /-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden, geschätzt ca. 1.500 Euro, zu kümmern. Wer Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell