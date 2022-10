Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstähle in Pkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 23. Oktober 2022 in der Zeit von 09.30 - 10.30 Uhr wurden in den Straßen Alte Allee und Am Forsthaus zwei Pkw angegangen. Bei beiden Fahrzeugen wurde mittels eines Steines die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus den Pkw wurden Geldbörsen mit Papieren und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wurde mit 300 Euro angegeben.

In Tatortnähe wurde eine tatverdächtige Person angetroffen. Der 21-jährige, wohnungslose, Mann, der in der Vergangenheit wiederholt wegen gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung getreten war, wurde nach seiner Überprüfung entlassen.

Die Beamten der Polizei Wildeshausen leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/941115 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell