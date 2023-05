POL-NOM: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots) - In der Zeit vom Donnerstag, den 18.05.2023, 12:00 Uhr, bis zum Freitag, den 19.05.2023, 12:23 Uhr, wurde in der Kolberger Straße, an der Zufahrt zum dort ansässigen Postverteilungszentrum, eine Straßenlaterne beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug vom Grundstück nach rechts auf die Kolberger Straße abgebogen ist und dabei den Laternenmast gestreift ...

