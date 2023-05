Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten im Rahmen einer Party mit Ingewahrsamnahme eines betrunkenen Partygastes

Northeim (ots)

37186 Moringen, Lustgartenweg, Freitag/ Samstag, 19./20.05.2023, 23:45 Uhr - 00:55 Uhr

MORINGEN (schuja) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einer Party in Moringen aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums zwischen einem 24-jährigem Northeimer und anderen Partygästen zu verbalen Streitigkeiten. Der 24-Jährige wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung und aggressiven Verhaltensweise zu seinem Schutz und zur Verhinderung von Straftaten durch Polizeikräfte zur hiesigen Dienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen. Nach Ausnüchterung konnte er in den Morgenstunden wieder nach Hause entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell