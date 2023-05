Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Krad kommt von Fahrbahn ab

Uslar (ots)

Uslar, L548, zwischen Relliehausen und Neuer Teich, Sonnabend, 20.05.2023, 10.53 Uhr

Ein 60 - Jähriger Motorradfahrer aus Garrel befährt als letzter von drei Kradfahrern die L 548 in Richtung Relliehausen. In einer Linkskurve gerät der 60 - Jährige Kradfahrer nach rechts in den Seitenraum, streift einen Leitpfosten, kollidiert mit einer Richtungstafel und stürzt. Durch den Sturz wird der Kradfahrer verletzt und muss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entsteht Sachschaden von ca. 4500,- Euro.

