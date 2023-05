Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Fahrrad entwendet -

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

In der Weißacher Straße ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Bei einem Autohaus stieß ein 71-jähriger VW-Fahrer gegen einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, woraufhin der Verursacher ermittelt und später zu Hause von der Polizei angetroffen wurde. Der Mann war alkoholisiert, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

Backnang: Fahrrad entwendet

Am Fahrradabstellplatz beim Bahnhof in Maubach wurde am Dienstag ein Fahrrad der Marke Specialized Pitch entwendet. Das Rad war mit einem Spiralschloss gegen Diebstahl gesichert. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen 7.45 Uhr und 20 Uhr ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Murrhardt: Sachbeschädigung

Auf dem Gelände einer Kindestageseinrichtung in der Berliner Straße haben Unbekannte beim dortigen Basketballplatz verschiedenste Parolen und Zeichen, unter anderem auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Zudem wurde am Gebäude der dortigen Einrichtung der Briefkasten und der Türöffner demoliert. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinwiese auf die unbekannten Verursacher.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Schornbacher Weg stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen dort geparkten Pkw Kia Picanto und verursachte an diesem ca. 1000 Euro Sachschaden. Im Anschluss flüchtete der Verursacher ohne den Unfall zu melden. Die Polizei Schorndorf bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Donnerstag und Dienstag ereignete unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.

Backnang - Auenwald/ Unterbrüden: Carport brannte

Am Mittwoch gegen 05:55 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einem Brand von zwei Carports im Bert-Brecht-Weg verständigt. Wie sich herausstellte, war das Dämmmaterial von dem Carport in Brand geraten. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro. Personen oder Fahrzeuge wurden bei dem Brand nicht verletzt bwz. beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

