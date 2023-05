Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Giftköder aufgefunden - Flächenbrand - Unfall

Welzheim: Giftköder aufgefunden

Beim Gassigehen wurde am Dienstagvormittag von einem Hundebesitzer in einer Wiese in der Tilsiter Straße ein augenscheinlicher Giftköder aufgefunden. Es handelte sich um ein Wurststück, das mit einem unbekannten Granulat bestückt war. Nach vorliegenden Informationen kamen bislang keine Tiere Schaden. Weitere Giftköder wurden in dem Umfeld bei einer Absuche nicht vorgefunden. Trotzdem sollten Tierbesitzer im dortigen Bereich besonders vorsichtig sein. Der Fachdienst Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen hat zu dem Vorfall die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.

Murrhardt: Flächenbrand

Nahe der L 1120 zwischen Mettelberg und Weidenhof wurde am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in einem Waldstück ein Brand bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausrückten, konnte die betroffene Fläche in einer Größenordnung von ca. 200 Quadratmetern ablöschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist unklar. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Tel. 07192/5313 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Auf Gegenfahrbahn geraten

Infolge gesundheitlicher Probleme geriet am Mittwoch gegen 10 Uhr eine 78-jährige Toyota-Fahrerin in der Schwaikheimer Straße auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Pkw BMW zusammenstieß. Dabei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallautos wurden abgeschleppt.

