POL-AA: Ostalbkreis: Paketfahrzeug fährt auf Traktor auf - E-Roller entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Paketfahrzeug fährt auf Traktor auf

Am Mittwoche gegen 13.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Lenker eines Deutz Traktors mit angehängtem Kreiselheuer die Landstraße 1075 von Straßdorf in Richtung Metlangen. An der Abzweigung zum Lauchhof verringerte der 26-Jährige seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Eine nachfolgende 20-jährige Lenkerin eines Fiat Ducato erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Traktor auf. Aufgrunddessen drehte sich der Traktor um die eigene Achse und kippte nach rechts um. Bei dem Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe vone etwa 45.000 Euro entstand, wurde der Traktor-Lenker verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbacht werden. Die Fahrerin des Ducato wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Straßdorf, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort kamen, mussten Betriebsstoffe, die aus den Fahrzeugen ausgelaufen sind, gebunden werden.

Bettringen: E-Roller entwendet

Ein nahezu neuer E-Roller Telefunken XT600 im Wert von etwa 450 Euro wurde zwischen Montagmorggen, 10 Uhr und Dienstagmorgen 8:30 Uhr, in der Barbarossastraße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des schwarzen E-Rollers nimmt der Polizeiposten bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

