POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuer beim Waldkindergarten - Einbruchsversuch - Scheiben beschädigt - Unfälle

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Ein alkoholisierter Autofahrer befuhr am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Sulzbacher Straße und bog nach links in Richtung des Kundenparkplatzes eines dortigen Warenhauses ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden BMW-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Autofahrer blieben hierbei unverletzt. Gegen den 65-jährigen Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Aspach: Vorfahrt missachtet

4000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr ereignete. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Jahnstraße und missachtete beim Einbiegen in die Heilbronner Straße die Vorfahrt. Er stieß hierbei mit einer 26-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die in Richtung Aspach gefahren ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Leutenbach: Brand

Am Mittwochnachmittag wurde auf dem Gelände eines Waldkindergartens in Verlängerung der Burgstaller Straße im Außenbereich ein Holztisch in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich durch dort ausgebrachten Hackschnitzel aus und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 0795/6940 entgegen.

Waiblingen: Scheiben beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch schossen unbekannte mit einer Softair-Waffe gegen vier Fensterscheiben der Salier-Gemeinschaftsschule, die sich Im Sämann befindet. Hierdurch wurden die Doppelverglasungen beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Jesistraße/Devizesstraße ein Verkehrszeichen, welches hierdurch komplett umgebogen wurde. Die Unfallzeit dürfte am Mittwoch, zwischen 14 Uhr und 19 Uhr liegen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Remshalden-Grundbach: Einbruchsversuch

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag hebelten Unbekannte zwei Holzläden eines Lagerraumes am Aktivspielplatz in der Daimlerstraße auf. Anschließend warfen sie mit einem Stein eines der Fenster ein, wobei mehrere hundert Euro Schaden entstanden. Entwendet wurde aus dem Lagerraum augenscheinlich nichts. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463 entgegen.

